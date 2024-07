Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miguel Alejandro de Lara Ojeda, de México, compite en los 100 metros de pecho para hombres en los Juegos Olímpicos de París 2024, el sábado 27 de julio de 2024, en Nanterre, Francia. (AP Foto/David J. Phillip)

“Estoy molesto porque no tengo idea del por qué lo hicieron”, dijo de Lara a The Associated Press. “No me descalificaban en una competencia desde que tenía 12 años. Repaso la prueba en mi cabeza y, por más que lo intento, no lo entiendo”.