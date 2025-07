Mets llaman a Luisangel Acuña de Triple-A antes de doble jornada contra Orioles

Johan Rojas, izquierda, de los Filis de Filadelfia, llega a salvo a segunda base antes de que el segunda base de los Mets de Nueva York, Luisangel Acuña, pueda tocarlo en la cuarta entrada de un partido de béisbol, el domingo 22 de junio de 2025, en Filadelfia. (AP Photo/Laurence Kesterson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.