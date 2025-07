Mauricio y Soto lideran a Mets en victoria 5-3 sobre Gigantes para su séptimo triunfo consecutivo

Juan Soto, derecha, de los Mets de Nueva York, batea un jonrón frente al receptor de los Gigantes de San Francisco, Patrick Bailey, izquierda, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 27 de julio de 2025, en San Francisco. (AP Foto/Jed Jacobsohn) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved