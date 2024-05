Marco Reus dejará el Borussia Dortmund al final de la temporada después de 12 años

Karim Adeyemi, izquierda, del Borussia Dortmund, le deja su lugar a Marco Reus durante la semifinal de la Liga de Campeones en el partido de ida entre Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain en el Signal-Iduna Park, en Dortmund, Alemania, el miércoles 1 de mayo de 2024. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved