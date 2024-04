Magic vence 121-83 a Cavaliers, su peor derrota en postemporada

El escolta del Magic de Orlando, Jett Howard, a la izquierda, conduce contra el escolta de los Cavaliers de Cleveland, Sam Merrill, durante la segunda mitad del Juego 3 de una serie de playoffs de primera ronda de baloncesto de la NBA, el jueves 25 de abril de 2024, en Orlando, Florida (AP Foto/John Raoux) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved