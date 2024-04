Lugo trabaja siete sólidas entradas en la blanqueada de Reales por 2-0 ante Medias Blancas

Nick Loftin, derecha, de los Reales de Kansas City, se barre en el plato para anotar carrera con sencillo de Kyle Isbel mientras el receptor Martín Maldonado, de Medias Blancas de Chciago, espera la pelota, durante la quinta entrada del juego de béisbol, el lunes 15 de abril de 2024, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.