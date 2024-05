Los Lakers despiden al coach Darvin Ham después de solamente dos temporadas en el cargo

Darvin Ham, coach de los Lakers de Los Ángeles, reacciona durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Timberwolves de Minnesota, el domingo 7 de abril de 2024, en Los Ángeles. Ham fue despedido por los Lakers cuatro días después de su eliminación en playoffs, el viernes 3 de mayo de 2024. (AP Foto/Etienne Laurent) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved