Los 49ers pierden a Brandon Aiyuk por seria lesión de rodilla después de recuperar a Ricky Pearsall

Brandon Aiyuk (11), wide receiver de los 49ers de San Francisco, recibe un golpe de Trent McDuffie, izquierda, y Chamarri Conner, de los Chiefs de Kansas City, durante la primera mitad del juego de la NFL en Santa Clara, California, el domingo 20 de octubre de 2024. (AP Foto/Jed Jacobsohn) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved