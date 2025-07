Loftin logra segundo hit ganador en menos de una semana; Reales evitan barrida al ganar 3-2 a Mets

Tyler Tolbert, derecha, de los Reales de Kansas City, se lanza de cabeza al plato para superar el intento de toque del receptor de los Mets de Nueva York, Hayden Senger, para anotar la carrera de la victoria con un sencillo de Nick Loftin durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 13 de julio de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved