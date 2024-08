Llega a su fin la saga, Gallagher se une al Atlético de Madrid y João Felix se dirige al Chelsea

ARCHIVO - Foto del 23 de abril del 2024, Connor Gallagher, jugador del Chelsea reacciona en el encuentro ante el Arsenal de la Liga Premier. El miércoles 21 de agosto del 2024, Gallagher completa su traspaso al Atlético de Madrid y João Felix se dirigirá al Chelsea. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved