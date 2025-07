Lewis conecta dos jonrones y Ryan poncha a 11 para Mellizos que vencen a Rockies y evitan barrida

El entrenador de tercera base de los Mellizos de Minnesota, Tommy Watkins, izquierda, felicita a Royce Lewis, derecha, quien recorre las bases después de conectar un jonrón solitario ante el lanzador relevista de los Rockies de Colorado, Ryan Rolison, en la cuarta entrada de un partido de béisbol el domingo 20 de julio de 2025, en Denver. (AP Photo/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.