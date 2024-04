LeBron carga contra el centro de revisiones de la NBA por decisiones en el 2do juego ante Denver

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El alero de los Lakers de Los Ángeles LeBron James (23) abandona la cancha luego de la derrota ante los Nuggets de Denver en el Juego 2 de la serie de primera ronda en la postemporada de la NBA, el lunes 22 de abril de 2024, en Denver. (AP Foto/Jack Dempsey) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

“Siendo honesto, no entiendo qué sucede en el centro de repeticiones”. dijo James, cuyo equipo regresa a Los Ángeles para el tercer duelo el jueves ante un déficit de 2-0. “D-Lo claramente recibe un golpe en su cara en la conducción. ¿Qué (frase obscena) tenemos en el centro de repeticiones? No me hace sentido, no tiene sentido. Me molesta”.