Las mujeres transgénero no podrán jugar en equipos femeninos de fútbol en Inglaterra

ARCHIVO - Activistas participan en una manifestación organizada por grupos de defensa de los derechos de las personas transgénero, sindicatos y asociaciones cívicas tras un fallo de la Corte Suprema sobre la definición de mujer en una ley de igualdad, en la Plaza del Parlamento, Londres, el 19 de abril de 2025. (AP Foto/Alastair Grant, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved