Langeliers y Butler lideran a los Atléticos en victoria por 6-4 sobre los Rays

Brandon Lowe (8), de los Rays de Tampa Bay, es puesto fuera en el plato por el receptor de los Atléticos, Shea Langeliers, derecha, durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 30 de junio de 2025, en Tampa, Florida. (AP Foto/Jason Behnken) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.