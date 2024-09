Langeliers abre la 9na con jonrón, su segundo del día, en triunfo de Atléticos 5-4 ante Marineros

Shea Langeliers, centro, de los Atléticos de Oakland, es felicitado por sus compañeros de equipo después de conectar un jonrón ganador en solitario contra los Marineros de Seattle en un juego de béisbol del lunes 2 de septiembre de 2024 en Oakland, California. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved