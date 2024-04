La policía desaloja campamento migrante en París. Activistas dicen que es una campaña preolímpica

Activistas ayudan a migrantes a empacar sus pertenencias en un campamento improvisado el martes 23 de abril en París, Francia. La policía francesa desalojó el martes a varios migrantes de un campamento improvisado en París a unos pasos del río Sena, una nueva operación en lo que grupos de ayuda describen como una campaña de “limpieza social” antes de los Juegos Olímpicos. (AP Foto/Nicolas Garriga) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.