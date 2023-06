La NFL atiende suspensiones por apuestas con entrenamiento y pláticas con el sindicato

ARCHIVO- El entonces linebacker de los Jaguars de Jacksonville, Rashod Berry, se refresca mientras toma un descanso durante un entrenamiento de la NFL, el sábado 30 de julio de 2022, en Jacksonville, Florida. La NFL suspendió a tres jugadores de forma indefinida por infringir la política de apuestas y un cuarto fue castigado por seis partidos. Isaiah Rodgers y Rashod Berry, de los colts de Indianápolis, junto con el agente libre Demetrius Taylor recibieron castigos indefinidos. (AP Foto/John Raoux, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved