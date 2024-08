La excampeona de Wimbledon Vondrousova anuncia que se sometió a una cirugía de hombro

ARCHIVO - Foto del 2 de julio del 2024, la checa Marketa Vondrousova con un derechazo en el duelo de primera ronda de Wimbledon ante la española Jessica Bouzas Maneiro. El miércoles 21 de agosto del 2024, Vondrousova anuncia que se sometió a una cirugía de hombro. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved