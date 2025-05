Knicks y Pacers listos para un noveno duelo de playoffs. El ganador irá a las Finales de la NBA

ARCHIVO - Jalen Brunson (11) de los Knicks de Nueva York frente a Tyrese Haliburton (0) de los Pacers de Indiana, en el tercer duelo de la serie de segunda ronda de los playoffs de la NBA, el 10 de mayo de 2024, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.