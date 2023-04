Knicks vencen a Cavs 106-95 y avanzan a 2da ronda

RJ Barrett (9), de los Knicks de Nueva York, conduce el balón frente a Jarrett Allen (31), de los Cavaliers de Cleveland, mientras Mitchell Robinson (23), de Nueva York, observa durante la segunda mitad del Juego 5 de la serie de primera ronda del baloncesto de la NBA, el miércoles 26 de abril de 2023, en Cleveland. Los Knicks ganaron 106-95 y se llevaron la serie. (AP Foto/Phil Long) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.