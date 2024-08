Ketel Marte de los D-backs es colocado en lista de lesionados tras agravarse su esguince de tobillo

El dominicano de loso Diamondbacks de Arizona, Ketel Marte celebra su sencillo ante el relevista mexicano de los Rays de Tampa Bay, Manuel Rodríguez durante el octavo episodio del juego de béisbol el sábado 17 de agosto de 2024, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.