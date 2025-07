Michael Helman de los Rangers de Texas, a la derecha, celebra después de batear un jonrón que también anotó a sus compañeros de equipo Josh Jung (6) y Cody Freeman, a la izquierda, durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el lunes 21 de julio de 2025, en Arlington, Texas. (AP Photo/LM Otero) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.