Julio Rodríguez y Wander Franco llamados al Juego de Estrellas como reemplazos

En foto del 3 de julio del 2023, el dominicano Julio Rodriguez de los Marineros de Seattle batea un remolcador doble frente al cátcher de los Gigantes de San Francisco Blake Sabol. El martes 4 de julio del 2023, Rodríguez es incluido en el Juego de Estrellas como reemplazo. (AP Foto/Josie Lepe)