Juez falla a favor de Benjamin Mendy en su reclamo contra Man City por sueldos no pagados

Mendy fue absuelto por un jurado de seis cargos de violación y uno de agresión sexual, relacionados con cuatro mujeres jóvenes o adolescentes, tras un juicio de seis meses. El jurado no alcanzó veredictos sobre dos cargos, de violación y tentativa de violación, lo que derivó a un nuevo juicio, durante el cual fue declarado no culpable.

Pero dijo que no había nada en el contrato de Mendy que permitiera al City retener sus salarios en caso de una suspensión por parte de la Asociación de Fútbol Inglesa y/o condiciones de fianza que le impidieran jugar.

Durante los períodos en que Mendy no estuvo bajo custodia, no pudo jugar principalmente porque había sido suspendido por la FA. La jueza dictaminó que la naturaleza de esa suspensión era “preventiva” y no se habían hecho hallazgos de mala conducta por parte del ente rector.