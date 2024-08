Judge se niega a responder, luego que coach de Pequeñas Ligas dice que ignoró a su equipo

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, se toma una selfie con el teléfono celular de un fanático mientras llega con los Yankees de Nueva York al Complejo de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas para ver el torneo de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en South Williamsport, Pensilvania, el domingo 18 de agosto de 2024. (AP Foto/Tom E. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved