Jonrones consecutivos de Alex Bregman y Yainer Diaz empujan a Astros a triunfo de 6-3 sobre Orioles

Alex Bregman (2), de los Astros de Houston, es felicitado en el plato por Yainer Díaz (21) después de batear cuadrangular solitario en contra del lanzador de los Orioles de Baltimore Burch Smith durante la séptima entrada del juego de béisbol del domingo 25 de agosto de 2024, en Baltimore. (AP Foto/Terrance Williams) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.