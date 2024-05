Jonrón de Rooker conduce a los Atléticos a su 5ta victoria en fila, 3-1 ante Marlins

El campocorto puertorriqueño de los Atléticos de Oakland Darell Hernaiz (izquierda) y el jardinero derecho Lawrence Butler (4) celebran luego de la victoria del equipo sobre los Marlins de Miami, en el juego de béisbol, el viernes 3 de mayo de 2024, en Oakland, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved