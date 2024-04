Jonrón de dos carreras de Mullins en la baja de la novena da victoria 4-2 a Orioles ante Mellizos

Cedric Mullins, de los Orioles de Baltimore, bebe del "Homer Hydration Station" mientras celebra con sus compañeros de equipo después de batear un jonrón de dos carreras y dejar tendidos a los Mellizos de Minnesota en la novena entrada del juego de béisbol, el miércoles 17 de abril de 2024, en Baltimore. Los Orioles ganaron 4-2. (AP Foto/Jess Rapfogel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.