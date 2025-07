Jonrón dentro del parque de Bailey da victoria a Gigantes sobre Filis

Patrick Bailey, al centro derecha, de los Gigantes de San Francisco, celebra con sus compañeros de equipo después de conectar un jonrón dentro del parque de tres carreras durante la novena entrada de un partido de béisbol para derrotar a los Filis de Filadelfia en San Francisco, el martes 8 de julio de 2025. (AP Photo/Jeff Chiu) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved