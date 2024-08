Jonrón de 3 carreras de Torkelson ayuda a Tigres a barrer a Medias Blancas, el peor de las mayores

Spencer Torkelson, de los Tigres de Detroit, celebra su cuadrangular de tres carreras ante el relevista Justin Anderson, de los Medias Blancas de Chicago, en el dugout durante la séptima entrada del juego de béisbol del lunes 26 de agosto de 2024, en Chicago. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved