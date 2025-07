JC Tretter director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL renuncia al cargo

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Damar Hamlin, de los Bills de Buffalo, habla tras ser presentado como ganador del Premio Alan Page a la Comunidad durante una conferencia de prensa previa al Super Bowl 57 de la NFL, el 8 de febrero de 2023, en Phoenix. Sus padres, Mario y Nina Hamlin (centro), observan junto al presidente de la NFLPA, JC Tretter (izquierda). (Foto AP/Mike Stewart, Archivo)

“En los últimos días, se ha vuelto muy, muy difícil para mi familia. Y eso es algo con lo que no puedo lidiar. Así que, los puntos breves son: no tengo interés en ser (director ejecutivo). No tengo interés en ser considerado. Se lo he hecho saber al comité ejecutivo. También voy a dejar la NFLPA en los próximos días porque no tengo nada más que ofrecer a la organización”, afirmó Tretter a CBS Sports el domingo.