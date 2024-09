Jackson Chourio suena jonrón; Cerveceros suman 5to triunfo consecutivo al superar 5-4 a los Rojos

El jardinero izquierdo venezolano de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio celebra mientras recorre las bases tras conectar un cuadrangular durante el noveno episodio del juego de béisbol ante los Rojos de Cincinnati, el sábado 31 de agosto de 2024, en Cincinnati. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved