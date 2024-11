Jackson brilla lanzando, Henry anota un par de TDs y Ravens apalean 41-10 a Broncos

Derrick Henry, derecha, running back de los Ravens de Baltimore, se enfila rumbo a un touchdown mientras el safety Devon Key, centro, y el linebacker Cody Barton, de los Broncos de Denver, lo persiguen en la segunda mitad del juego de la NFL, el domingo 3 de noviembre de 2024, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.