Italia nombra como nuevo entrenador al exjugador Gennaro Gattuso

ARCHIVO - Foto del 9 de febrero del 2025, el entrenador del Marsella Gennaro Gattuso en el calentamiento del duelo de la liga francesa ante el Metz. El domingo 15 de junio de 2025, Italia nombra a Gattuso como su próximo entrenador. (AP Foto/Daniel Cole, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved