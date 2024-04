Imanaga sigue con un buen inicio de carrera en las mayores; Cachorros vencen 4-1 a Marineros

Nick Madrigal, Cody Bellinger, Nico Hoerner y Seiya Suzuki, de izquierda a derecha, celebran la victoria de los Cachorros de Chicago en el partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el sábado 13 de abril de 2024, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.