Higashioka dispara jonrón clave en triunfo de Padres, que barren a Bravos en serie de comodines

Kyle Higashioka (derecha) festeja su jonrón solitario con su compañero, el venezolano Luis Arráez, en el juego en que los Padres de San Diego eliminaron a los Bravos de Atlanta en la serie de comodín de la Liga Nacional, el miércoles 2 de octubre de 2024 (AP Foto/Gregory Bull)