Guardianes se recuperan de derrota y blanquean a Cachorros

El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, se barre en la intermedia sin que el torpedero de los Cachorros de Chicago, Dansby Swanson, a la derecha, logre controlar un lanzamiento del segunda base Nico Hoerner en la sexta entrada del partido en Chicago, el sábado 1 de julio de 2023. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved