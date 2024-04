Guardianes adquieren al venezolano Pedro Ávila en intercambio con los Padres por dinero en efectivo

ARCHIVO - El lanzador abridor de los Padres de San Diego, Pedro Ávila, trabaja en contra de los Diamondbacks de Arizona, durante la primera entrada del juego de primavera, el martes 5 de marzo de 2024, en Scottsdale, Arizona. Los Guardianes de Cleveland adquirieron al diestro venezolano Ávila de los Padres, el miércoles 17 de abril de 2024, por dinero en efectivo. (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved