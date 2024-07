Grandes Ligas considerarán si regresar o no a los uniformes de clubes en el Juego de Estrellas

Los jugadores de la Liga Nacional, Shohei Ohtani (izquierda), Will Smith (centro), y el dominicano Teoscar Hernández (derecha), junto al intérprete Will Ireton, observan en el campo de juego previo al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, el martes 16 de julio de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/LM Otero) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved