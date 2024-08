Grand slam y batazo solitario de Lindor llevan a Mets a victoria por 7-1 contra Padres

El campocorto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, a la izquierda, celebra con el jardinero izquierdo Brandon Nimmo, segundo desde la izquierda, después del último out en la novena entrada contra los Padres de San Diego, el sábado 24 de agosto de 2024, en San Diego. (AP Foto/Brandon Sloter) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved