Gore poncha a 11 y Nacionales vencen 3-1 a Atléticos

El jardinero derecho de los Nacionales de Washington, Lane Thomas (28), y el segunda base Luis García Jr. (2), celebran después de la victoria del equipo sobre los Atléticos de Oakland después del juego de béisbol el sábado 13 de abril de 2024 en Oakland, California (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)