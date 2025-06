Goodman y Moniak disparan jonrones en la 9na y los Rockies vencen 6-4 a los Nacionales

Daylen Lile, jardinero derecho de los Nacionales de Washington, intenta alcanzar la pelota sin éxito en lo que resultó ser un jonrón de dos carreras de Mickey Moniak, de los Rockies de Colorado, durante el juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 16 de junio de 2025, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.