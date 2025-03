Gol agónico de Vinicius sentencia la victoria 2-1 de Brasil ante Colombia en eliminatorias

Vinicius Júnior celebra tras anotar el gol con el que Brasil derrotó 2-1 a Colombia en las eliminatorias del Mundial, el jueves 20 de marzo de 2025, en Brasilia. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El arquero brasileño Alisson (izquierda) y el zaguero colombiano Davinson Sánchez quedan en el piso tras un choque de cabezas en el partido por las eliminatorias del Mundial, el jueves 20 de marzo de 2025, en Brasilia. (AP Foto/Eraldo Peres)

Raphinha anota de penal el primer gol de Brasil ante Colombia en el partido por las eliminatorias del Mundial, el jueves 20 de marzo de 2025, en Brasilia. (AP Foto/Eraldo Peres)