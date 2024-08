Gigantes con jonrones en la 10ma vencen 4-2 a Atléticos en el cierre de la Batalla de la Bahía

El dominicano de los Gigantes de San Francisco, Jerar Encarnación celebra luego de conectar su cuadrangular de dos carreras ante los Atléticos de Oakland, mientras recorre las bases durante el décimo episodio del juego de béisbol el domingo 18 de agosto de 2024, en Oakland, California. (AP Foto/Eakin Howard) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved