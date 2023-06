Gareca pone fin a breve y fallido segundo ciclo en Vélez Sarsfield

ARCHIVO - El técnico de Perú Ricardo Gareca durante un partido contra Paraguay por las eliminatorias del Mundial, el 29 de marzo de 2022, en Lima. Gareca dimitió como entrenador de Vélez Sarsfield de Argentina tras 12 partidos, con un saldo negativo de una victoria, cuatro derrotas y siete empates. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved