Garcés abre última jornada de pesas con otro oro para Colombia en Centroamericanos

Jhor Moreno, de Colombia, compite en la categoria de los 96 kilogramos del levantamiento de pesas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, el lunes 26 de junio de 2023 (AP Foto/Arnulfo Franco)

La medalla de bronce fue para el cubano Juan Zaldívar, con 204 kilos.

Gracias a su victoria regional, Garcés abriga esperanzas de contar con más apoyo. Habiendo tanto talento destacado, los recursos deben dividirse entre muchos, según apuntó.

“Desafortunadamente en este momento no tengo un apoyo económico muy bueno. Me toca trabajar para poder sostenerme, por ende no me da la oportunidad de irme a entrenar en la liga”, indicó. “Me toca entrenar desde mi municipio, me toca entrenar absolutamente solo, porque como allá en este momento no hay entrenador en el municipio sino sólo en el departamento, ,tengo que prepararme de esa manera estando solo en el gimnasio”.

Seguramente estará más acompañado después de este triunfo.

