FUENTE AP: Los Dolphins pactan contrato por un año con Odell Beckham Jr.

ARCHIVO - Odell Beckham Jr. (3), wide receiver de los Ravens de Baltimore (3), atrapa un pase mientras que Kader Kohou (4), cornerback de los Dolphins de Miami, defiende en la jugada, durante la primera mitad del partido de la NFL en Baltimore, el domingo 31 de diciembre de 2023. Los Dolphins de Miami pactaron firmar con un año de contrato a Beckham Jr., informó una persona con conocimiento de la negociación a The Associated Press el viernes 3 de mayo de 2024. (AP Foto/Nick Wass, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.