Firmino se marcha a Arabia Saudí, ficha con Al-Ahli

ARCHIVO - Foto del 12 de octubre del 2022, Roberto Firmino celebra tras anotar en el encuentro del Liverpool ante Rangers en el Grupo A de Liga de Campeones. El martes 4 de julio del 2023, Firmino firma con el Al-Ahli de Arabia Saudí. (AP Foto/Scott Heppell, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.