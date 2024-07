Filis reincorporan a Harper y Schwarber de la lista de lesionados antes de serie contra Dodgers

ARCHIVO - Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, batea durante un juego de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el lunes 3 de junio de 2024, en Filadelfia.Los Filis reincorporaron al primera base Bryce Harper y al bateador designado Kyle Schwarber de la lista de lesionados de 10 días y podrían tener a ambos jugadores clave cuando enfrenten a los Dodgers de Los Ángeles en un enfrentamiento de líderes de división. (AP Foto/Chris Szagola, Archivador) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.