Filis logran victoria 3-2 sobre Medias Rojas con interferencia del receptor y bases llenas en la 10°

Edmundo Sosa, derecha, de los Filis de Filadelfia, golpea la mascota del receptor de los Medias Rojas de Boston, Carlos Narváez, por lo que se marcó interferencia con las bases llenas en la 10ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 21 de julio de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved